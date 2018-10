Policija sprječavala odlazak građana na skup "Pravda za Davida"; Dragičević: Blokiraćemo Banjaluku i RS

Policija Republike Srpske zaustavila je danas autobuse koji su prevozili građane iz Novog Grada ka Banjaluci, na skup "Pravda za Davida".

Poslije prepirke s policijom, građani su odlučili da u Banjaluku putuju vozom ili ličnim automobilima, a neki čak i pješke.

Slična situacija desila se i sa građanima iz Prijedora koji su krenuli na skup "Pravda za Davida".

Okupljanja građana na Trgu Krajine traju neprekidno od 26. marta ove godine, a od 20. septembra otac ubijenog mladića Davor Dragičević danonoćno boravi na trgu.

David Dragičević je nestao 18. marta, a njegovo tijelo nađeno je 24. marta na ušću rječice Crkvena u Vrbas kod tvrđave Kastel.

Policija je prvobitno tvrdila da je njegova smrt nesrećan slučaj, da bi Tužilaštvo kasnije pokrenulo istragu o ubistvu mladića.

Roditelji Davida Dragičevića tvrde da je on otet, mučen i da su ga na kraju ubili pripadnici MUP RS.

Tvrde i da je njegovo ubistvo planirano ranije, zbog čega je i izrežirana pljačka kuće porodice Rađen, kako bi se pokojni mladić kriminalizovao.

Visoki funkcioneri MUP RS tvrdili su da je u krvi mladića pronađena droga LSD, mada u Banjaluci ne postoji laboratorija za tu vrstu toksikoloških nalaza, a naknadno toksikološko vještačenje u Beogradu i u Austriji pokazalo je da u krvi Davida Dragičevića nije bilo teških droga.

Dragičević: Blokiraćemo RS, ako policija ne odblokira puteve

Skup "Pravda za Davida" zakazan za večeras u 18.00 u Banjaluci neće početi dok na Trg Krajine ne stignu svi koji su krenuli iz drugih delova Republike Srpske i Bosne Hercegovine, a koje je policija zaustavila na putu, izjavio je otac ubijenog mladića Davida Dragičevića, Davor Dragičević.

Na banjalučkom Trgu Krajine već se okupilo više od 30.000 ljudi, a Dragičević je upozorio da će, ukoliko policija ne odblokira puteve, ljudi koji su na trgu blokirati Banjaluku i cijelu Republiku Srpsku.

People being denied entrance to #Banjaluka in #Bosnia and the government is pulling tanks out due to the non violent protest agains non functional corrupted institutions. The world has to see this #PravdaZaDavida pic.twitter.com/vbvCMhQskd