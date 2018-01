Pompeo: Jugoslavija, Vikiliks, Južna Amerika i Al Kaida opasne po sigurnost SAD

"Istorija nas uči da moramo da se pazimo nacionalističkih država, koje predstavljalju opasnost po bezbjednost SAD, kao što je npr. Jugoslavija", rekao je šef CIA Majk Pompeo gostujući na Američkom poduzetničkom institutu (AEI).

Pričajući o drugom talasu prijetnji po sigurnost građana SAD, Pompeo je pored Jugoslavije naveo Vikiliks, Južnu Ameriku i Al Kaidu.

"Predano radimo na rješavanju problema u Venecueli", kazao je Pompeo ne navodeći detalje.

Kao glavne prijetnje bezbjednosti građana SAD-a, Pompeo navodi nukleari program Sjeverne Koreje i "sovjetski san" Vladimira Putina.

"Nama je cilj da ukrademo tajne od drugih, i to ćemo da uradimo bez kompromisa, ali i da građani SAD vrate povjerenje u CIA kao instituciju", rekao je Pompeo.

CIA Director Mike Pompeo isn't sure what's the worst threat to the United States: Yugoslavia, South America, Al Qaeda or @WikiLeaks. https://t.co/cbmq5K33hV