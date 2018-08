Pompeo tražio od Čavušoglua oslobađanje američkog sveštenika

Američki državni sekretar Majk Pompeo ponovo je danas zatražio da Turska oslobodi američkog sveštenika čije je zatvaranje znatno zateglo odnose Vašingtona i Ankare, dvije NATO saveznice.



Pred današnji susret sa šefom turske diplomatije Mevlutom Čavušogluom na marginama ministarskog sastanka Asocijacije država jugoistočne Azije (ASEAN) u Singapuru, Pompeo je rekao da će tražiti i oslobađanje nekoliko radnika američke diplomatske misije u Turskoj, navodi AP.



Zbog slučaja sveštenika Endrjua Bransona, SAD su u srijedu uvele sankcije turskom ministru pravde i unutrašnjih poslova, a Pompeo je pred susret s Čavušogluom rekao da će taj slučaj biti jedna od najvažnijih tema razgovora.



Naveo je da uvođenje sankcija turskim ministrima pokazuje koliko administracija predsjednika SAD Donalda Trampa ozbiljno pristupa Bransonovom slučaju.



"Turska je upozorena da vrijeme ističe, vrijeme je da se sveštenik Endrju Branson vrati u SAD i ja se nadam da će oni shvatiti da smo mi veoma ozbiljni. Branson treba da dođe kući, kao i svi Amerikanci koje je turska vlada zatvorila", kazao je šef američke diplomatije novinarima tokom ljeta iz Kuala Lumpura za Singapur.



Vašington i Ankara se spore oko brojnih pitanja, među kojima su hapšenje tri osobe zaposlene u američkom konzulatu u Istanbulu, vojne aktivnosti Turske na sjeveru Sirije i njene namjere da od Rusije kupi napredni raketni odbrambeni sistem.



Čavušoglu je poslije sastanka s Pompeom rekao turskim novinarima da su imali "krajnje konstruktivan" razgovor i da će nastaviti da rade na rješavanju postojećih sporova.



"Ponovili smo im da ništa ne može biti postignuto pretećom retorikom i sankcijama i verujemo da je to dobro shvaćeno", naveo je šef turske diplomatije.



Prošle nedjelje su Tramp i potpredsjednik SAD Majk Pens zaprijetili uvođenjem sankcija Turskoj ako Branson ne bude momentalno pušten iz zatvora, navodeći da njegovo nedavno prebacivanje u kućni pritvor nije dovoljno.



Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan odbio je zahtjev Vašingtona, rekavši da njegova vlada neće odstupiti i da je spremna da nastavi svojim putem. Ankara je obećala i da će na sankcije odgovoriti "bez odlaganja".



Branson (50) živi u Turskoj 23 godine, a uhapšen je u decembru 2016. posle neuspješnog pokušaja puča jula te godine. Optužen je da je pomagao grupi koju Ankara krivi za taj pokušaj državnog udara, ali ne i da je njen pripadnik, kao i za špijunažu. On te optužbe negira.



Iako je 22. jula prebačen u kućni pritvor, prijeti mu kazna zatvora do 35 godina ako bude osuđen po obje tačke optužnice.

