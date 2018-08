Pregovori trajali 20 godina: Kaspijsko more sada ima definisan pravni status

Zvaničnici pet zemalja koje izlaze na Kaspijsko more potpisali su danas u Kazahstanu konvenciju kojoj je definisan pravni status tog strateškog mora, ispod koga se nalaze značajne rezerve ugljovodonika.



Predstavnici Rusije, Irana, Kazahstana, Azerbejdžana i Turkmenistana potpisali su dokument kojim je Kaspijsko more dobilo pravni status kog je bilo lišeno od raspada Sovjetskog Saveza.



Domaćin ceremonije, kazahstanski predsjednik Nursultan Nazarbajev, rekao je prije potpisivanja da se radi o "istorijskom događaju".



"Možemo reći da je postizanje konsenzusa o statusu mora bilo teško i bilo je potrebno mnogo vremena, pregovori su se nizali 20 godina i bili su neophodni veliki i zajednički napori svih zainteresovanih strana", rekao je on.



Ruski predsjednik Vladimir Putin, veliki zagovornik sporazuma, rekao je da će konvencija imati "epohalni značaj" i pozvao na veću vojnu saradnju zemalja kaspijskog basena.



Sporazum bi trebalo da dovede i do smanjenja tenzija u regionu, za koji se ocjenjuje da sadrži skoro 50 milijardi barela nafte i skoro 300.000 milijardi kubnih metara prirodnog gasa.



Prema Kremlju, sporazumom je najveći dio Kaspijskog mora potpao pod zajedničku zonu, a vodni i podvodni resursi su podijeljeni između pet zemalja.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)