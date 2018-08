Preminuo američki senator Džon Mekejn

Republikanski senator i ratni heroj Džon Mekejn preminuo je u 81. godini, saopšteno je u subotu iz njegovog kabineta, prenose američki mediji.

Mekejn je bolovao je od tumora na mozgu, koji mu je dijagnostikovan u julu 2017. godine. Karcinom mu je otkriven tokom operacija uklanjana krvnog ugruška iznad oka. U decembru iste godine je napustio Vašington, a u petak je, prema saopštenju porodice, odlučio da prekine da uzima terapiju.

Njegova supruga Sindi saopštila je na Tviteru: "Preminuo je onako kako je i živio, pod svojim uslovima, okružen ljudima koje je volio, u mjestu koje je najviše volio".

Mekejn je u američkom Senatu zastupao državu Arizonu u šest mandata, a 2008. godine je bio i predsjednički kandidat Republikanske stranke. Na izborima je izgubio od Baraka Obame, prvog afro-američkog predsjednika SAD.

Predsjednik SAD Donald Tramp, kojeg je Mekejn često oštro kritikovao, tvitovao je: "Moje najdublje saučešće i poštovanje za porodicu senatora Džona Mekejna. Naše srce i molitve su uz vas".

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!