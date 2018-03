Preminuo policajac koji se ponudio otmičaru u zamjenu za taoce

Francuski policajac koji je ponudio sebe u zamjenu za oslobađanje taoca kojeg je u supermarketu na jugu Francuske držao naoružani napadač, podlegao je povredama, saopštio je jutros ministar ujutrašnjih poslova te zemlje Žerar Kolom.

Policajac Arno Beltram (45) je među prvim pripadnicima policije koji su u petak odgovorili na napad na supermarket u mestu Treb, a njegovom smrću je bilans žrtava povećan na četiri, prenijela je agencija AP.

Napadač je takođe ubijen, a 15 osoba je povrijeđeno u jučerašnjem napadu, dodaje AP.

Beltram je ponudio sebe u zamjenu za jednu ženu koju je napadač držao kao taoca i teško je ranjen vatrenim oružjem prije nego što je antiteroristočka jedinica policije ubila napadača i okončala talačku krizu, navela je agencija Frans pres.

The face of a true hero of France. A nation in your debt. Lieutenant Colonel Arnaud Beltrame. RIP. pic.twitter.com/gTkI6wkhLe