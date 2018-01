Promjene u britanskoj Vladi: Ministar za Sjevernu Irsku podnio ostavku

Britanska premijerka Tereza Mej počela je danas novu političku godinu promjenama u svojoj vladi, u nadi da će ojačati njen autoritet pred početak ključne faze pregovora o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije.



Mej koja je na čelu manjinske Vlade podijeljene oko Bregzita, imala je malo prostora za manevar, pa su na svojim pozicijama ostali ključni ministri - spoljnih poslova Boris Džonson, unutrašnjih poslova Amber Rad, finansija Filip Hamond, kao i ministar za Bregzit Dejvid Dejvis i često kritikovani ministar zdravlja Džeremi Hant.



Odluka Mej da ne promijeni čelnike najvažnijih ministarstava dijelom je odraz njene potrebe da održi ravnotežu između ministara kao što su Džonson i Dejvis, koji podržavaju Bregzit, i onih koji su više proevropski nastrojeni, kao Hamond i Rad.



Planove Mej je zakomplikovala ostavka ministra za Sjevernu Irsku Džejmsa Broukenšira iz, kako je naveo, zdravstvenih razloga. Njega će zamijeniti dosadašnja ministarka sporta i kulture Karen Bredli.



Ostavka Broukenšira dolazi usred dugotrajne političke krize u Sjevernoj Irskoj, čija protestantsko-katolička vlada ne funkcioniše već godinu dana, zbog neslaganja vodećih partija irskih nacionalista i britanskih unionista. Te partije su probile nekoliko rokova za obnovu zajedničke vlasti protestanata i katolika, a ako uskoro ne postignu dogovor, London bi mogao da preuzme direktnu upravu nad Belfastom.



Takođe, sporno pitanje buduće granice Sjeverne Irske i Irske, članice EU, ostaje jedna od glavnih tema u pregovorima o Bregzitu.



Velika Britanija i EU trebalo bi uskoro da počnu pregovore o svojim budućim odnosima, nešto više od godinu dana prije britanskog izlaska iz Unije 29. marta 2019. godine.

Mej želi da do kraja marta postigne sporazum o tranzicionom periodu poslije Bregzita, a do kraja 2018. godine i nacrt sporazuma o izlasku iz EU.



Visokog funkcionera konzervativaca Patrika Meklaflina, Mej je smijenila zbog lošeg rezultata stranke na izborima 8. juna 2017. godine, na kojima je izgubila parlamentarnu većinu, a na njegovo mesto je došao bivši ministar za imigraciju Brendon Luis.



Bez ključnog saveznika, potpredsjednika Vlade Demijena Grina, Mej je ostala krajem decembra kada je on podnio ostavku pošto je priznao da je lagao o pornografskim fotografijama pronađenim na njegovom računaru prije gotovo deset godina.



Mej koja će sjutra nastaviti s promjenama nastoji da učini svoju konzervativnu vladu reprezentativnijom, promovišući na vodeće funkcije više žena, pripadnika nacionalnih manjina i novoizabranih poslanika.

