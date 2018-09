Proveo 17 godina u zatvoru samo zato što je ličio na razbojnika

Ričard Džouns proveo je sedamnaest godina u zatvoru zbog zločina koji je počinio drugi muškarac koji je nevjerovatno ličio na njega.

On je prije skoro dvije decenije uhapšen pod optužbom da je napao i opljačkao jednu ženu na jednom parkingu u Kanzas sitiju.

Svjedoci su razbojnika opisali kao Afroamerikanca ili Latinoamerikanca svjetlije puti i zalizane kose. Iako je imao alibi za vrijeme zločina, Džounsa su uhapsili i osudili jer ga je žrtva “prepoznala”, a kako je ranije bio osuđivan, dobio je visoku kaznu od 19 godina.

Nekoliko puta se žalio, ali sud ga je odbio svaki put. Napokon je oslobođen kad je njegov slučaj istražio “Innocence Project”, organizacija koja se već 26 godina bori za pravdu pogrešno osuđenih.

