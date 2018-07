Pščel: Nema sličnosti između Krima i Kosova

Stav NATO po pitanjima Kosova i Krima je jasan i ne mijenja se, rekao je zvaničnik NATO zadužen za Zapadni Balkan i Rusiju Robert Pščel.

Pščel je u razgovoru za Blic ocijenio da su takva poređenja potpuno pogrešna i nema tu nikakvih sličnosti.

"Pitanje Kosova je bilo na međunarodnim agendama godinama jer svi znamo zbog čega, zato je i NATO reagovao. Važno je zapamtiti i da su na dešavanja tamo reagovale mnoge međunarodne organizacije počevši od UN, da su donijete rezolucije i presude međunarodnog tribunala", naveo je Pščel.

On je ocijenio da je "poenta da apsolutno nema sličnosti sa Krimom".

"Do 2014. ovaj dio Ukrajine, koji je za nas to i dalje jer ne priznajemo aneksiju, nije bilo nikakvog traga da je Krim bio na ikakvoj agendi, nije bilo žalbi na tretman prema ijednoj etničkoj grupi na Krimu", kazao je Pščel.

On je naglasio da je najtužnije od svega to što je do tada bilo mira na Krimu.

"Dakle, činjenično je netačna komparacija Krima i Kosova", rekao je Pščel, prenose agencije.

Na pitanje "šta NATO čini za Srbiju i šta bi još mogao da učini ako želi da srpski narod ima bolje mišljenje o njemu", Pščel je odgovorio da su u Alijansi "ponosni na činjenicu da imaju dobre odnose i saradnju sa Srbijom".

Ti odnosi su, prema njegovoj ocjeni "svake godine sve bolji". "Tu su zajedničke vojne vježbe, ali i mnogo više od toga".

"Mi imamo odličan politički dijalog. Prošle godine je vaš predsjednik Aleksandar Vučić bio ovde i on se hvalio saradnjom sa NATO. Dakle i vaši zvaničnici govore dobre stvari o saradnji", naveo je Pščel.

Prema njegovim rečima, NATO nikoga ne tjera da bude njegov član i Srbija nikada neće morati da bira da li će imati dobre odnose sa NATO ili Rusijom".

"Ukoliko ikada vidite neki pamflet u Beogradu gdje piše "Priključite se NATO, mi smo divni", znajte da je on lažan, jer mi to ne radimo", zaključio je Pščel.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (2 glasova)