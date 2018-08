Pucano na ambasadu SAD u Ankari

Na američku ambasadu u Ankari, oko pet sati po lokalnom vremenu, ispaljeno je nekoliko hitaca iz vozila u pokretu.

Pri tom napadu pogođen je prozor kućice za obezbjeđenje, prenosi Tanjug.

Video from outside the US Embassy in Ankara immediately after shots fired.



You can see the bullet hit the security guard cabin and bullet shell on the ground (Credit; IHA) pic.twitter.com/D9KGpDQ72Y