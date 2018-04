Pucnjava, gumeni meci, zmaj sa kukastim krstom: Dva Palestinca ubijena u protestu na granici Gaze

Palestinsko Ministarstvo zdravlja saopštilo je danas da su dva mlada Palestinca ubijena izraelskom vatrom u protestu kraj granice pojasa Gaze i Izraela u kome je učestvovalo hiljade ljudi.

Demonstranti su palili automobilske gume i bacali kamenice, pokušavajući da pošalju zmajeve u bojama palestinske zastave sa zapaljivim bombama preko granice da upale izraelska polja, dok su izraelski vojnici ispaljivali bojevu municiju i gumene metke ne bih li ih rastjerali. Na jednom zmaju je bio nacrtan kukasti krst.

#Hamas terrorists sent several flying fire bombs, using kites, over the🇮🇱-#Gaza fence, hoping to set fire to nearby Israeli communities & fields.

The message on one of these kites, carrying the #Nazi flag, leaves no room for doubt as to Hamas' objective - Israel's annihilation. pic.twitter.com/kGBVKjgTEJ