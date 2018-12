Pucnjava u Strazburu: Četvoro ljudi ubijeno, policija opkolila napadača

Četvoro ljudi je ubijeno, a najmanje 11 je povrijeđeno u pucnjavi koja se večeras dogodila u centru Strazbura, potvrđeno je agenciji Reuters.

Do pucnjave je došlo u blizini Trga Kleber, kod božićnog bazara, koji svake godine okuplja na milione turista.

Iz policije je saopšteno da je napadač identifikovan. Prema posljednjim informacijama, policija ga je opkolila i čuju se pucnji.

Ministar unutrašnjih poslova Kristof Kastaner saopštio je da je napadač od ranije poznat službama i da je identifikovan kao bezbjednosno rizičan. Izvori bliski istrazi navode da je u pitanju 29-godišnjak, prethodno osumnjičen kao pljačkaš.

Agencija Reuters navodi da nijedna grupacija do sada nije preuzela odgovornost za napad, ali da su američke bezbjednosne službe, koje prate vebsajtove džihadista, registrovale da poštovaoci Islamske države slave večerašnji napad.

There are reports that one person is dead and three are injured after the gunfire in #Strasburg. pic.twitter.com/uQPn1MJSfr