Pucnjava u Strazburu: Dvoje ljudi stradalo, desetoro povrijeđeno

Dvoje ljudi je stradalo, a desetoro je povrijeđeno u pucnjavi koja se večeras dogodila u centru Strazbura, potvrđeno je agenciji Reuters.

Do pucnjave je došlo u blizini blizini Trga Kleber, kod božićnog bazara, koji svake godine okuplja milione turista.

Iz policije je saopšteno da je napadač identifikovan i da je u bjekstvu.

There are reports that one person is dead and three are injured after the gunfire in #Strasburg. pic.twitter.com/uQPn1MJSfr