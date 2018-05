Pucnjava u Trampovom golf klubu, savladan napadač

Policija je pucala i ranila naoružanog muškarca koji je na sav glas vikao o američkom predsjedniku Donaldu Trampu u golf klubu na Floridi.

Muškarac ogrnut američkom zastavom upao je u hotel u okviru golf kluba u Trampovom vlasništvu i vikao, rekli su očevici. Nakon pucnjave napadača, u kojoj niko nije povrijeđen, policija je intervenisala.

