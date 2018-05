Putin i Abe iz Kremlja razgovarali s astronautima Međunarodne svemirske stanice

Predsjednik Rusije Vladimir Putin i japanski premijer Šinzo Abe razgovarali su danas preko video veze iz Kremlja s ruskim i japanskim kosmonautima Antonom Škplerovim i Norišigom Kanaijem koji se nalaze na Međunarodnoj svermirskoj stanici.



"Oduševljen sam da pozdravim Antona Škaplerova i japanskog državljanina Norišigu Kanaija", rekao je Putin govoreći pored Abea ispred velikog ekrana na kome su se vidjela dvojica astronauta koji su dio sadašnje posade Međunarodne svemirske stanice.



Putin je podsjetio da Rusija već deset godina sarađuje s Japanom u svemiru i da je sedam japanskih istražitelja već bilo u orbiti. On je istakao značajan doprinos Japana u radu Međunarodne svemirske stanice.



Abe je pozdravio to što astronauti tako dobro sarađuju u svemiru.



Škaplerov i Kanai su obojica stigli na MSS u decembru prošle godine.



Video konferencija je organizovana posle razgovora Putina i Abea u Kremlju, tokom kojih su se dvojica lidera složila da ulože veće napore za jačanje saradnje, rekao je japanski premijer.



Rusija za MSS obezbjeđuje njen glavni modul, gdje se nalaze raketni motori, i letjelice Sojuz su jedine koje prevoze posadu do te stanice i nazad od kada su prestale da lete američke letelice.



Šesnaest zemalja učestvuje u MSS-u, koja je stavljena u orbitu 1998. godine i koštala ukupno 100 milijardi dolara. Najvećim dijelom su to finansirale Rusija i SAD.

