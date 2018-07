Putin: Nismo mogli riješiti sve probleme, ali smo napravili prvi korak

Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je da je današnji sastanak sa američkim liderom Donaldom Trampom bio iskren i koristan.

On je ocijenio da trenutno ima poteškoća u odnosima dvije zemlje, za kojima, kako smatra, nema razloga, pošto je Hladni rat završen, prenosi Rojters.

Ruski predsjednik je poručio da su dvije zemlje suočene sa novim izazovima, poput terorizma i problemima svjetske ekonomije. Današnji sastanak, dodaje, pokazuju želju da se povrati povjerenje.

On smatra da je potrebno započeti razgovor o stvaranju balansa u nuklearnom naoružanju i ističe da je ponudio konkretne predloge za kontrolu oružja.

On je poručio da postoje svi uslovi za efektivnu saradnju u Siriji, kao da je Tramp posvetio posebnu pažnju za pitanje bezbjednosti u Izraelu.

Putin je ocijenio da je Tramp imao veliku ulogu u napretku u pregovorima na Korejskom poluostrvu, kao i da Vašington zna stav Rusije kada je u pitanju nuklearni sporazum sa Iranom.

On je kazao da je sa Trampom razgovarao o navodnoj umiješanosti Rusije u američke predsjedničke izbore, kao i da je negirao bilo kakvu ulogu Moskve u tom procesu.

Kazao je da je zadovoljan razgovorom sa američkim predsjednikom, kao i da se nada da se sada bolje razumiju.

"Nismo mogli riješiti sve probleme, ali smo napravili prvi korak", kazao je Putin.

Tramp je kazao da je razgovor sa Putinom bio produktivan, kao i da je dijalog uvijek bolji od konflikta.

On je poručio da dvije zemlje moraju naći način da sarađuju, kako bi riješile zajedničke probleme.

Konstruktivni razgovor sa Rusijom, smatra on, otvara nove puteve u ostvarivanju mira, a današnji sastanak je, kako je kazao, početak jednog dugog procesa dijaloga.

On je kazao da je dugo razgovarao sa ruskim predsjednikom o navodnoj umiješanosti te zemlje u američke izbore.

On smatra da su "obje zemlje krive" za trenutno stanje u odnosima dvije države, kao i da se stvorila šansa da se "ostvare velike stvari zajedno sa Rusijom".

On je ocijenio da je istraga o navodnom miješanju Moskve u izbore "katastrofično po SAD", kao i da nema ni najmanjih naznaka da je do nečeg takvog došlo.

"Lako sam pobijedio Hilari Klinton, imali smo briljantnu kampanju i zato sam danas predsjednik", poručio je on, ističući da u to vrijeme nije poznavao Putina, pa da tako nije ni moglo doći do miješanja u izbore.

Putin je dodao da su navodi o ruskoj umiješanosti u izborni proces u SAD "potpuna besmislica".

"Dajte mi jedan jedini dokaz", kazao je on.

On je rekao da će Rusija ispitati osumnjičene ako dobije zvanični zahtjev specijalnog istražitelja Roberta Mulera.

Ipak, kako napominje, zauzvrat će tražiti da se ispitaju iz američki zvaničnici koje Rusija sumnjiči za ilegalne radnje na štetu te zemlje.

