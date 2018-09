"Putin Pinokio": Najmanje 839 uhapšenih na protestima zbog reforme penzija

Ruska policija uhapsila je danas najmanje 839 ljudi na protestima širom zemlje zbog nepopularne reforme penzija.

Hapšenja je najviše bilo u Sankt Peterburgu i Jekaterinburgu, navela je organizacija OVD-info, koja prati proteste, i dodala da su u pojedinim mjestima bili zabranjeni protesti održani na poziv ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog koji je trenutno u zatvoru.



U Moskvi se okupilo oko 2.000 ljudi pod jakim policijskim nadzorom, javila je agencija Frans pres na licu mjesta i dodala da demonstranti uzvikuju "Putine, lopove".



U Sankt Peterburgu je bilo oko 1.000 ljudi koji su vikali "Sramota".



Ruske vlasti mjesecima se suočavaju s nezadovoljstvom građana zbog pomeranja starosne granice za odlazak u penziju.



Ruska vlada u junu je predložila parlamentu da se, počev od 2019. do 2028. godine, fazno stigne do odlaska u penziju sa 65 godina za muškarce, a do 2034. godine sa 63 godine za žene. Prosječna penzija u Rusiji iznosi oko 14.000 rubalja (230 dolara) mjesečno.



Godine za penzionisanje određene su u Rusiji 1932. godine, u sovjetsko doba, i nikad od tada nisu mijenjane. Ruska starosna granica za penzionisanje spada medju najniže na svijetu: 55 godina za žene i 60 za muškarce.



Protesti su održani se na poziv Navljanog koji izdržava zatvorsku kaznu od 30 dana zbog organizovanja sličnih protesta u januaru.



Istovremeno s protestima, u nekim djelovima Rusije danas su održani lokalni izbori a u Moskvi su bili izbori za gradonačelnika.



Na tim izborima očekuje se pobjeda Sergeja Sobjanina koji je gradonačelnik Moskve od 2010. i uživa podršku Kremlja.

