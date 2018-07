Putin poklonio Trampu loptu koja možda ima čip za slanje podataka

Ruski predsjednik Vladimir Putin je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu tokom konferencije za medije u Helsinkiju poklonio Adidasovu fudbalsku loptu sa kojom se igralo na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, piše CNN.

Mnogi su primijetili da je riječ o posebnoj lopti koja možda sadržava čip za slanje podataka.

Adidas na svojoj stranici navodi da ta tehnologija omogućava vlasnicima lopte da pristupe "različitim funkcionalnostima" kao što su "ekskluzivne informacije o proizvodu, Adidasov fudbalski sadržaj, posebne nagradne igre i takmičenja i slično".

"Svi pokloni koje predsjednik SAD-a dobije se pregledaju zbog sigurnosti. Tajna služba ne komentariše kojim metodama se koristi tokom rada", naveli su iz Tajne službe Sjedinjenih Američkih Država u izjavi.

Bijela kuća za sada nije komentarisala ovaj slučaj, prenosi Jutarnji.hr.

Nije jasno da li je lopta koju je Putin poklonio Trampu stvarno sadržala čip koji se spominje na Adidasovoj stranici, a čak i da sadrži, to ne znači da taj čip predstavlja bezbjednosnu prijetnju.

Prema podacima Adidasa, čip sa mobilnim telefonima i tabletima komunicira preko komunikacionog protokola NFC (Near-field communication). NFC omogućava uređajima da razmjenjuju podatke ili komuniciraju na drugi način kada se nalaze na udaljenosti od četiri santimetra.

"Ta tehnologija se koristi za mobilno plaćanje, a uključuje približavanje dva uređaja. Aklo je neko imao sakrivene motive, odabrali su pogrešnu tehnologiju", rekao je za CNN stručnjak za sajber bezbjednost Skot Šober.

Te činjenice nisu spriječile američkog senatora iz savezne države Južna Karolina Lindzija Grahama da putem Twittera upozori da treba provjeriti da li lopta sadrži "uređaje za prisluškivanje" i da je ne treba unositi u Bijelu kuću.

Finally, if it were me, I’d check the soccer ball for listening devices and never allow it in the White House.