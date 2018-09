Ratni zločinac ima povlašćene uslove: Merčep dio kazne služi u banji

Ratni zločinac Tomislav Merčep, ratni pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Hrvatske, dio sedmogodišnje zatvorske kazne služi u banji, piše danas portal Indeks.



Merčep je po komandnoj odgovornosti osuđen zbog ratnog zločin nad srpskim civilima na području Zagreba, Pakraca i Kutine, krajem 1991, odnosno za ubistvo 43 civila.



Kako navodi hrvatski portal, osuđeni Merčep trenutno se nalazi u banji, Krapinske toplice, 50-tak kilometara udaljenoj od Zagreba, a vrijeme provedeno u banji računa mu se u odsluženje kazne.



"Zatvoreniku je na osnovu preporuke ljekara odobreno liječenje u stacionarnoj medicinskoj ustanovi, s obzirom na to da za sprovođenje potrebnog liječenja ne postoje uslovi u tijelima zatvorskog sistema. Predviđeno je da liječenje u spoljnoj zdravstvenoj ustanovi traje od 1. avgusta do 15. septembra 2018", rekli su Indeksu u Ministarstvu pravosudja.



Povlašćeni tretman i mjesec i po odmora u banji Tomislavu Merčepu je, navodi Indeks, omogućen uz asistenciju Ministarstva branitelja koje je posredovalo u dogovaranju termina banjskog liječenja.



Prema pisanju portala, Merčep je u banji proveo i prošlo ljeto. Indeksu je to potvrdilo nekoliko svjedoka, među ostalim i pravosudni policajac koji je želio da ostane anoniman, kao i građanin koji je ispričao da je viđao Merčepa u parku ili u kafiću bez pravosudnih policajaca.



Vrhovni sud Hrvatske početkom prošle godine povisio je zatvorsku kaznu Tomislavu Merčepu s pet i po, na koliko ga je prvostepeno osudio zagrebački sud, na sedam godina zatvora.



Optužnica je teretila Merčepa da kao faktički zapovjednik rezervne jedinice MUP-a, poznate kao "merčepovci" i smještene u Pakračkoj Poljani i na Zagrebačkom velesajmu, nije spriječio njene pripadnike da nezakonito hapse, muče, zlostavljaju i ubijaju civile srpske nacionalnosti.



Na taj način su ubijene najmanje 43 osobe među kojima i tri člana porodice Zec iz Zagreba i njihovo 12-godišnje dijete. Još se tri osobe vode kao nestale, a šestoro uhapšenih je preživjelo mučenje.



Na početku suđenja optužnica je teretila Merčepa da je naredio zločine, ali je kasnije taj dio optužbe izmijenjen i ublažen.



Merčep je uhapšen krajem 2010, a zbog ranijeg moždanog udara, odmah je smješten u zatvorsku bolnicu.



I podizanje optužnice sredinom 2011. dočekao je u banji, gdje je više puta boravio i tokom suđenja, koje je počelo godinu kasnije.



Zbog lošeg zdravstvenog stanja bio mu je ukinut i pritvor u kojem je ponovo završio po izricanju prvostepene osuđujuće presuda u maju 2016.

