Roditelji Melanije Tramp postali američki državljani

Tast i tašta predsjednika SAD Donalda Trampa, koji su rodom iz Slovenije, dobili su američko državljanstvo.

Viktor i Amalija Knavs položili su zakletvu kao američki državljani na privatnoj ceremoniji, potvrdio je njihov advokat.

On je naveo da je bračni par posjedovao zelenu kartu, koju je sponzorisala Melanija Tramp, i da žive u SAD.

Tramp je javno bio protiv tzv. porodične „lančane" imigracije.

CHAIN MIGRATION must end now! Some people come in, and they bring their whole family with them, who can be truly evil. NOT ACCEPTABLE! pic.twitter.com/PQGeTTdRtX