Roman Bila Klintona dostigao milionski tiraž

Politički triler "The President is Missing" koji su zajedno napisali bivši američki predsjednik Bil Klinton i pisac Džejms Paterson prodat je u više od milion primjeraka u Sjevernoj Americi, saopštio je danas izdavač Alfred A. Knopf and Little Brown and Co.



Klintonova i Patersonova knjiga je nedeljama na vrhu najprodavanijih knjiga, prenio je AP.

Zaplet knjige je nestanak američkog predsjednika u trenutku sajbernapada na SAD. U pripremi je i televizijska adaptacija u produkciji Showtime-a.



Klinton, koji je napisao više knjiga uključujući memoare "My Life", među retkim je autorima koji imaju milionski tiraž i u beletristici i u publicistici.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)