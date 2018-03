Rus nađen mrtav u Londonu: Prijatelj Berezovskog, osuđen za krađu 123 miliona

Ruski državljanin u egzilu Nikolaj Gluškov, bliski prijatelj pokojnog oligarha Borisa Berezovskog, pronađen je mrtav u svojoj kući u Londonu.

To navodi britanski "Gardijan", pozivajući se na izjave njegovih prijatelja, prenosi Tanjug.

Gluškov (68) je zatražio politički azil u Britaniji nakon što je u Rusiji osuđen za pronevjeru, pojašnjava londonski dnevnik.

Njegovo beživotno tijelo pronašli su članovi njegove porodice i prijatelji protekle noći, a uzrok smrti je za sada nepoznat.

Jedan od prijatelja Nikolaja Gluškova, novinski urednik Damijan Kudrjavcev, objavio je vijest o njegovoj smrti na svojoj stranici na Fejsbuku.

#BREAKING: Nikolai Glushkov who is Russian Businessman and a close ally to Boris Berezovksy has been found dead at his home in London pic.twitter.com/9mO0zwYV5q