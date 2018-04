Ruski zvaničnik upozorio SAD o eventualnom napadu u Siriji

Ruski visoki zvaničnik Vladimir Šamanov izjavio je večeras da bi američki napad na Siriju mogao da izazove direktnu konfrontaciju Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, javila je agencija AP.

Šamanov, general u penziji i predsednik Odbora ruskog parlamenta za odbranu, rekao je za rusku televiziju da bi u američkom napadu mogli da budu ranjeni ruski vojnici što bi onda izazvalo odgovor Rusije.

Prema njegovima riječima, Rusija ima "potrebna sredstva za to i to Amerikanci i njihovi saveznici to dobro znaju".

Šamanov je rekao da bi Rusija kao odgovor na mogući američki napad mogla da gađa američke brodove i avione, ali je dodao je malo vjerovatno da bi se koristilo nuklearno oružje.

Sirijske vlasti danas su suočene s prijetnjama o vojnoj reakciji zapadnih zemalja. Američki predsjednik Donald Tramp obećao je "jak odgovor" zbog navoda da su sirijske vlasti koristile hemijsko oružje u napadu u Dumi, posljednjem uporištu pobunjenika kod Damaska.

Izvori na terenu, među kojima spasioci volonteri poznati kao Bijeli šlemovi, saopštili su da je više od 40 osoba stradalo u subotu u napadu u Dumi, dok su opozicioni aktivisti naveli da je napad bio hemijskim oružjem, što negiraju sirijske vlasti i Rusija.

