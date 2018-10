SAD: Najmanje osmoro mrtvih u napadu na sinagogu

Najmanje osmoro ljudi je ubijeno, dok je više njih povrijeđeno u napadu na sinagogu Tree of Life u Pitsburgu, javljaju američki mediji.

CBS prenosi da se osumnjičeni za pucnjavu predao, te da je u pitanju "bijeli muškarac sa bradom" koji je ranjen.

Izvori iz policije kazali su za lokalni CBS da je napadač ušao u sinagogu vičući: "Svi Jevreji moraju umrijeti!". Isti medij prenosi da je napadač identifikovan kao Robert Bauers.

Policija je, zbog razmjene vatre sa napadačem u kojoj je ranjeno dvoje policajaca, ranije zamolila građane da ostanu u svojim domovima.

Na terenu su desetine vozila policije i hitne pomoći.

Kako javlja BNO News, očevidac koji je pozvao policiju rekao je kako je napadač ušao u sinagogu i otvorio vatru ujutro oko 10 po lokalnom vremenu.

Pucnjava se dogodila tokom nedjeljne Šabat službe i konzervativnoj jevrejskoj sinagogi. Zgrada je bila puna ljudi za subotnju službu a policija je primila pozive nekoliko ljudi koji su se zabarikadirali u sinagogi.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!