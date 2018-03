SAD: Nova pucnjava u školi, više ranjenih

Više osoba ranjeno je u pucnjavi u srednjoj školi Grejt Mils u američkoj saveznoj državi Merilend, prenose lokalni mediji nakon što su školski zvaničnici potvrdili da je škola zaključana zbog incidenta.

Kako prenosi ABC News, pozivajući se na šerifa okruga Sent Meri, zasad se ne zna da li su oni zadobili ozbiljnije povrede.

CBS News prenosi da su ranjene najmanje tri osobe, a portparolka šerifa navodi da nema informacija o mogućim žrtvama.

Učenica Moli Dejvis kazala je za tu medijsku kuću da je bila u učionici kada je čula ljude kako vrište i da "nikada nije vidjela ljude tako uplašene".

Policija je potom, kako je kazala, rekla učenicima da je prijetnja okončana i da će uskoro biti evakuisani.

Više policijskih vozila nalazi se na licu mjesta.

Džonatan Friz, jedan od učenika, kazao je za CNN da je bio zaključan sa drugim đacima unutar škole gotovo sat vremena. Policija je, kako je kazao, išla od učionice do učionice kako bi đake bezbjedno sprovela van zgrade.

Kabinet šerifa u okrugu Sent Meri ranije je potvrdio da se incident dogodio i pozvao roditelje putem Tvitera da ne prilaze školi, kao i da su istražitelji na putu ka toj ustanovi, prenosi Reuters.

Portparol FBI u Baltimoru kazao je da su pripadnici tog biroa na licu mjesta.

Grejt Mils je grad koji se nalazi oko 110 kilometara od Vašingtona.

Here’s a look from the scene outside Great Mills High School in Great Mills, Maryland, which is currently on lockdown after a shooting at the school, St. Mary's County Public Schools says https://t.co/O0tm9C2l8X pic.twitter.com/2dJ05pghF6