SAD: Prvo denuklearizacija, pa okončanje Korejskog rata

Sjeverna Koreja se mora denuklearizovati prije bilo kakve deklaracije o okončanju Korejskog rata, saopštio je Stejt department.



Pregovori o "potpunoj denuklearizaciji korejskog poluostrva", na šta se sjevernokorejski lider Kim Džong Un obavezao na samitu s predsjednikom SAD Donaldom Trampom u Singapuru 12. juna, zapali su u ćorsokak.



Tramp je u petak u posljednjem trenutku otkazao putovanje državnog sekretara Majka Pompea u Sjevernu Koreju i tako prvi put javno priznao odsustvo napretka.



Do otkazivanja je došlo kada je postalo jasno da Pompeo neće dobiti ono o čemu se razgovaralo, odnosno razmjenu deklaracija. SAD je trebalo da rade na deklaraciji o formalnom okončanju Korejskog rata, koji je 1953. završen primirjem, dok je Pjongjang trebalo da da izjavu o svojim nuklearnim postrojenjima, nešto nalik popisu prije međunarodne provjere i razmontiranja.



Od ranije je trajala debata o tome ko će prvi dati svoju objavu.



Prema američkom onlajn mediju Voks, koji citira više izvora bliskih pregovorima, Tramp je iza zatvorenih vrata u Singapuru usmeno obećao da će potpisati deklaraciju o kraju rata ubrzo poslije samita, pa se Pjongjang sada osjeća prevarenim.



Upitana o tom obećanju, portparolka Stejt departmenta Heder Nauert juče je rekla da ne može to ni da potvrdi ni da demantuje.



"Smatramo da mora doći do denuklearizacije prije nego što se angažujemo u drugim oblastima", rekla je ona novinarima. Upitana da li "druge oblasti" obuhvataju i kraj rata, Nauert je rekla "da".



Neki posmatrači ocjenjuju da bi sjevernokorejska vlada više volela pravi mirovni sporazum nego prostu objavu.

