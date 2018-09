SAD: Student pokušao da ukrade avion Amerikan erlajnsa

Nišal Kiran Sankat, student Instituta za tehnologiju sa Floride optužen je da je pokušao da ukrade putnički avion kompanije "Amerikan erlajnz".

Prema navodima medija, Sankat (22), vanredni student vazduhoplovstva u Orlandu uskočio je u avion je bio na održavanju u hangaru na aerodromu u tom gradu na Floridi, prenosi Miami Herald.

Kada ga je jedan od zaposlenih odvukao od aviona, Sankat se u jednom trenutku otrgao i potrčao nazad ka mlaznjaku, navodi NBC News.

