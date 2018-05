SAD: Troje ranjeno u pucnjavi u školi, učenik uhapšen

Najmanje tri osobe ranjene su u pucnjavi u jednoj školi u Noblsvilu, nadomak Indijanapolisa, saopštila je policija američke savezne države Indijana.

Iz policije su potvrdili da je uhapšen učenik za kojeg se sumnja da je napadač, a da su ranjeni prebačeni u bolnicu.

There are two victims en route to Methodist from the Noblesville West Middle School Active Shooter



Those families have been notified



Suspect in custody



All students are being taken to the Noblesville High School, parents are asked to pick up there#NoblesvilleWest