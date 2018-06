Samit G7 završen haotično: Tramp povukao podršku

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da povlači američku podršku zajedničkoj izjavi G7 i ponovno zaprijetio uvođenjem novih carina za uvoz automobila, čime je ukazao na mogućnost novog pogoršanja trgovinskih odnosa među najrazvijenijim državama svijeta.

"Zatražio sam od američkih zastupnika da ne podrže izjavu koju je donijela grupa G7, objavio je Tramp na Tviteru iz svog aviona napuštajući Kanadu gdje se protekla dva dana održavao sastanak na vrhu lidera sedam najrazvijenijih država svijeta koji su se složili oko borbe protiv protekcionizma.

Tramp je objasnio da su ga na takvu odluku podstakle najave kanadskog premijera Džastina Trudoa o tome da će Kanada odgovoriti protivmjerama na američke carine na uzvoz čelika i aluminijuma.

"Vrlo nepošteno i slabo. Naše su carine odgovor na kanadske namete od 270 posto na američke mliječne proizvode!", napisao je na Twitteru.

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy!