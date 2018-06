Sanders: Sastanak Trampa i Kim Džong Una 12. juna na ostrvu Sentosa

Američki predsjednik Donald Tramp i sjevernokorejski lider Kim Džong Un sastaće se 12. juna u hotelu "Kapela" na ostrvu Sentosa u Singapuru. napisala je portparolka Bijele kuće Sara sanders na Tviteru.

"Zahvaljujemo našim sjajnim domaćinima u Singapuru na njihovoj gostoljubivosti", navela je Sanders.

UPDATE: The venue for the Singapore summit between @POTUS and Leader Kim Jong Un will be the Capella Hotel on Sentosa Island. We thank our great Singaporean hosts for their hospitality.