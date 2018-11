Sastali se u Parizu: Makron spustio ruku na Trampovo koljeno

"ŽŽelimo snažnu Evropu, veoma nam je to važno i na koji god način možemo to najbolje i najefikasnije da učinimo, biće to nešto što oboje želimo. ŽŽelimo da pomognemo Evropi, ali na fer način. Do sada je dijeljenje tereta velikim dijelom bilo na SAD", rekao je Tramp

Rukovanje Trampa i Makrona

Tweet Tweet Američki i francuski predsjednici Donald Tramp i Emanuel Makron danas su se u Parizu saglasili da je neophodno uložiti više sredstava u evropsku odbranu i time izgladili odnose, ali "toplina" u njihovom odnosu i dalje nedostaje, ocjenjuje Rojters, dok AP prenosi objavu Bijele kuće da je "zbog lošeg vremena" otkazana Trampova posjeta američkom vojnom groblju iz Prvog svjetskog rata, prenosi Tanjug. Britanska agencija podsjeća da su se dvojica lidera sastali nekoliko sati pošto je Tramp na Tviteru oštro osudio predlog koji je Makron iznio protekle nedjelje o tome da je Evropi potrebna posebna evropska vojska za jačanje odbrambenih kapaciteta i smanjenje zavisnosti od SAD. Francuski predsjednik je svog američkog kolegu dočekao čvrstim rukovanjem, međutim, kako navodi agencija, izgledalo je kao da nedostaje "toplina" između dvojice lidera kakva je postojala pri ranijim susretima. Makron je tokom sastanka spustio svoju ruku na Trampovo koljeno i obraćao mu se riječima "prijatelju moj", a američki predsjednik je zadržavao distancu, navodi britanska agencija. "ŽŽelimo snažnu Evropu, veoma nam je to važno i na koji god način možemo to najbolje i najefikasnije da učinimo, biće to nešto što oboje želimo. ŽŽelimo da pomognemo Evropi, ali na fer način. Do sada je dijeljenje tereta velikim dijelom bilo na SAD", rekao je Tramp. Makron je izrazio isto mišljenje navodeći da želi da Evropa ponese veći dio troškova odbrane u NATO alijansi, što je stav koji je ponavljao više puta otkako je došao na funkciju, pored njegovih ambicija da Evropa dobije svoju vojsku. "Zato vjerujem da su moji predlozi za odbranu Evrope potpuno konzistentni sa tim", kazao je Makron na engleskom jeziku.