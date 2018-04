Sastavljaju profil: Američki eksperti se muče da "pročitaju" Kim Džong Una

Američki obavještajni eksperti pokušavaju da sastave profil Kim Džong Una kako bi predsjedniku Donaldu Trampu olakšali posao na jednom od najznačajnijih samita od Hladnog rata, ali su suočeni sa ogromnim izazovom - da „pročitaju“ tajanstvenog sjevernokorejskog lidera o kojem mali broj ljudi zna puno.

Nakon duge tradicije naoružavanja američkih predsjednika političkim i psihološkim dosijeima stranih lidera uoči kritičnih pregovora, vladini analitičari skupljaju sve moguće informacije o Kimu i dorađuju prethodne procjene o njemu, kazali su američki zvaničnici za Rojters.

Oni će se osloniti i na utiske direktora CIA Majka Pompea, koji je prije nekoliko nedjelja postao prvi zvaničnik Trampove administarcije koji se sastao sa Kimom.

Pompeo Foto: Reuters

Pompeo, novi državni sekretar SAD, nakon posjete Pjongjangu privatno je opisivao Kima kao „pametnog čovjeka koji radi domaći zadatak“, prema riječima američkog zvaničnika.

Profil se pravi i na osnovu obavještajnih podataka sakupljenih na osnovu informacija dobijenih od osoba koje su se ranije sretale sa Kimom, uključujući bivšu NBA zvijezdu Denisa Rodmana, Kimove bivše drugove iz škole u Švajcarskoj i južnokorejske izaslanike.

​Kim sa suprugom i Denisom Rodmanom na košarkaškoj utakmici u Pjongjangu 2013. Foto: Reuters

Sve to se koristi za ažuriranje povjeriljivog dosijea vlade SAD o Kimovom ponašanju, motivima, ličnosti i liderskom stilu kako bi se Trampu i njegovim saradnicima pomoglo da naprave strategiju za prvi samit lidera SAD i Sjeverne Koreje, koji je planiran za kraj maja ili početak juna.

Direktno znanje o Kimu je i dalje ograničeno - „crna kutija“, prema jednom američkom zvaničniku koji je upućen u sastavljanje profila - naročito imajući u vidu minimalan broj špijuna i doušnika na terenu i teškoće sa sajber špijunažom u državi gdje je upotreba interneta minimalna.

Kada je Kim došao na vlast, CIA je predviđala da bi njegova vladavina mogla biti kratkog daha. Nakon sedam godina, ta prognoza je odbačena i sada se smatra lukavim i nemilosrdnim liderom. U posljednje vrijeme, mnoge američke eksperte je zateklo to kao je Kim spretno prešao sa zveckanja oružjem na diplomatsku inicijativu.

Novi američki konsenzus o Kimu je sličan onome što su mnogi spoljni eksperti javno zaključili, navodi Rojters. On se smatra „racionalnim akterom“, kažu američki zvaničnici - a ne „potpunim ludakom“, kako ga je Tramp jednom opisao. Želi međunarodni ugled ali mu je glavni cilj „opstanak režima“ i nastavak porodične dinastije, što znači da će teško pristati na potpuno nuklearno razoružavanje, kažu zvaničnici.

Dovoljno je nemilosrdan da je naredio pogubljenje rođaka, ali se sada osjeća dovoljno sigurnim na vlasti da rizikuje sa Trampom, smatraju zvaničnici. Što se tiče ličnosti, smatra se da je sličniji harizmatičnom djedu Kim Il Sungu nego ocu, koji je izbjegavao kamere.

To što je poslao sestru na Zimsku olimpijadu u Južnoj Koreji u februaru i rijetko pojavljivanje njegove supruge prilikom posjete južnokorejskih izaslanika u martu, pokazuju nastojajanje da se u inostranstvu stvori humana slika o njegovom liderstvu.

Zvaničnici kažu da će američki eksperti pomno pratiti i Kimove riječi i govor tijela na današnjem istorijskom samitu sa južnokorejskim predsjednikom Mun Džae inom.

Američki obavještajni analitičari su godinama proučavali Kimovu porodičnu istoriju, govore, fotografije i snimke, i sada pažljivo analiziraju slike i izvještaje sa njegovih nedavnih susreta visokog profila sa južnokorejskim i kineskim zvaničnicima.

Američke vlasti su takođe intervjuisale osobe koje su prebjegle iz Sjeverne Koreje i čak koriste drugorazredne izvore poput memoara japanskog kuvara koji je nekad radio za Kimovu porodicu, kazalo je Rojtersu nekoliko zvaničnika i eksperata.

Američka administarcija je decenijama naručivala profile stranih lidera, posebno protivnika poput Sadama Huseina, Muamera Gadafija i Fidela Kastra. Mnoge druge vlade sprovode slična istraživanja, navodi Rojters.

Takve procjene, koje vode porijeklo od napora vlade SAD da bolje razumije Adolfa Hitlera, ponekad se smatraju korisnim za američke kreatore politike.

Bivši predsjednik Džimi Karter je u memoarima pisao da su mu detaljni profili izraelskog premijera Menahema Begina i egipatskog predsjednika Anvara Sadata i te kako pomogli u postizanju mirovnog sporazuma 1978.

Međutim, praksa „poznavanja neprijatelja“ je daleko od toga da nije rizična, ističe Rojters.

Karter Foto: Beta/AP

Na primjer, početne osnovne procjene o Kimu napravljene nedugo pošto je došao na vlast 2011. nagovještavale su da je možda previše neiskusan da bi preživio unutrašnje borbe, ali da će ga, ako ih preživi, vjerovatno više interesovati reformisanje pogođene ekonomije Sjeverne Koreje nego unapređenje programa nuklearnog oružja. „To nikad nije savršeno“, priznao je Džerold Post, psihijatar koji je osnovao centar CIA za proučavanje političkih ličnosti i pravio profile Kima i njegovog oca. „Ali, moramo dati sve od sebe da shvatimo kako Kim vidi svijet.“

Post, koji je sada u privatnoj psihijatrijskoj praksi u Merilendu, rekao je da ga je nedavno konsultovao jedan Trampov pomoćnik, koji je trebalo da izvijesti predsjednika. Odbio je da kaže kakav je savjet dao.

„Svi slušamo forenzičke psihijatre obavještajne zajednice“, kaže Vendi Šerman, koja je učestovala u pregovorima sa Sjevernom Korejom u Pjongjangu kada se tadašnja državna sekretarkaMedlin Olbrajt 2000. sasatala sa Kimovim ocem Kim Džong Ilom.

Olbrajt Foto: Beta-AP

Međutim, dodala je da je kontakt oči u oči najbolji način da se ocijeni sjevernokorejski lider. „Sigurna sam da se Majk Pompeo, koji je išao sa obavještajnim timom, vratio sa puno korisnih informacija“, rekla je za Rojters.

Izazov je i ubijediti Trampa da ne reaguje instinktivno

Mučeći se da sastave Kimov profil, američki zvaničnici su suočeni i sa izazovom da odluče koliko informacija da daju Trampu - koji je poznat po tome da ima malo strpljenja za detaljne brifinge ili opširna dokumenta - a potom da ga ubijede da ne reaguje samo na osnovu instinkta, što često čini sa stranim liderima.

Očekuje se da mu se predoči skraćena verzija, uz fotografije, mape, crteže i snimke, rekli su zvaničnici.

Rojters dodaje da to neće biti prvi put da se obavještajni zvaničnici oslanjaju na vizuelnu pomoć kako bi mu približili sliku o Sjevernoj Koreji.

Na početku mandata, Trampu je pokazana maketa ogromne sjevernokorejske lokacije za testiranje nuklearne bombe i minijaturni Kip slobode unutra kako bi stekao uvid o veličini postrojenja, kazala su dva američka zvaničnika.

Oni koji brane Trampa kažu da je on vješt u vizuelnom upijanju činjenica. „To što je uspješno gradio karijeru znači da je bio jako dobar u proučavanju arhitektonskih prikaza i tlocrta. Tako da on uči vizuelno i to mu je korisno“, rekao je zvaničnik Bijele kuće.

