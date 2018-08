Sedam poginulih u sudaru autobusa i kamiona

Najmanje sedam ljudi je poginulo a još nepoznat broj je teško povrijeđen u čeonom sudaru putničkog autobusa i kamiona s prikolicom koji se noćas dogodio na autoputu u američkoj državi Novi Meksiko, saopštili su zvaničnici.

Kamion se kretao ka istoku kada mu je pukla guma i prikolica je skrenula, naletjela na vozila iz suprotnog smjera i udarila u autobus, navela je policija Novog Meksika.

At least four people have died and several are injured after a bus and truck collide in New Mexico.



