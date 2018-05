Šef Delegacije EU: Kosovo ključni element za pristupanje Srbije EU

On je kazao da je EU dala do znanja koliko je to važno, te da upravo zbog toga i pruža "dobre usluge" u dijalogu Beograda i Prištine

106 pregleda 0 komentara

Beograd (ilustracija)

Foto: Shutterstock Autor: Beta