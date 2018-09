Šef STO: Upalile se "crvene lampice" opasnosti, trgovinski rat će ostaviti posljedice na sve

Rasplamsavanje trgovinskog rata imalo bi ozbiljne posljedice po globalni privredni rast i u takvom scenariju ne bi bilo pobjednika, upozorio je u utorak glavni direktor Svjetske trgovinske organizacije (WTO) Roberto Azevedo.

"Upalile su se crvene lampice koje signaliziraju opasnost. Daljnja eskalacija napetosti predstavljala bi pojačanu prijetnju stabilnosti, radnim mjestima i rastu kakvom danas svjedočimo", izjavio je Azevedo na industrijskoj konferenciji u Berlinu u kontekstu sve izraženijih trgovinskih napetosti između Kine i Sjedinjenih Država.

U slučaju rasplamsavanja trgovinskog rata i sloma međunarodne trgovinske saradnje očekivano povećanje vrijednosti globalne trgovine bilo bi srezano oko 17 posto a svjetskog BDP-a za 1,9 posto, upozorio je Azevedo.

"U takvom scenariju ne bi bilo pobjednika i sve bi regije osjećale posljedice", upozorio je čelnik WTO-a.

U slučaju Europske unije šteta za privredu mogla bi iznositi oko 1,7 posto BDP-a, napomenuo je. "Naravno da ne možemo dopustiti da se to dogodi."

Kako prenosi agencija Hina Azevedo je spomenuo i nekoliko prijedloga reforme WTO-a koji se bave protekcionističkim mjerama i mehanizmima WTO-a za rješavanje trgovinskih sporova, dodajući da se zemlje-članice moraju dogovoriti na koje se reforme žele usresrediti.

"Nema sumnje da se razmahala argumentovana rasprava, što je pozitivno", rekao je Azevedo, dodajući kako će summit G20 u Buenos Airesu u novembru biti presudan za dogovore o sljedećim koracima u zaštiti sistema slobodne trgovine baziranog na propisima.

"Sistem, naravno, može biti bolji, zapravo on mora biti bolji. No, on je takođe od presudne važnosti. Zato, dok radimo na njegovom poboljšanju i trudimo se da bolje reaguje na novonastale privredne potrebe, moramo istovremeno sačuvati ono što imamo a u tome računam na vašu podršku", kazao je Azavedo.

