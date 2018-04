Sjeverna Koreja obustavlja nuklearna testiranja

Sjevernokorejski lider Kim Džong Un objavio je da će Pjongjang suspendovati nuklearna i raketna testiranja i obustaviti nuklearne eksperimente na poligonu u sjevernom dijelu zemlje, u nastojanju da se nastavi ekonomski rast i očuva mir na Korejskom poluostrvu.

Tu odluku pozdravio je i predsjednik SAD Donald Tramp.

Kako su saopštiliu sjevernokorejski državni mediji, Kim Džonh Un je naveo da njegova zemlja više ne treba da sprovodi nuklearne i interkontinentalne eksperimente balističkih raketa.

Tramp je pozdravio tu najavu sjevernokorejskoga lidera i istakao da se raduje sastanku sa Kimom.

"Sjeverna Koreja je odlučila da obustavi sve nuklearne eksperimente i zatvoriti glavni poligon za testiranje. Ovo je vrlo dobra vijest za Sjevernu Koreju i svijet - veliki napredak! Radujem se sastanku sa Kimom", poručio je Tramp u poruci na Twitteru.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.