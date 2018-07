Skepsa zbog Kurca u EP: Je li austrijski kancelar "Orban sa licem bebe"

Usred evropske krize o prijemu migranata i njihovoj budućnost o pravu dobijanja azila, u Evropskoj uniji (EU) se pojavljuje rastuća zabrinutost o sposobnosti austrijske vlade povezane sa ekstremnom desnicom da narednih mjeseci rukovodi nesložnom Unijom, ocijenila je danas agencija Frans pres.



Kancelar Sebastijan "Kurc i njegova vlada igraju na kartu straha i siju neslogu u EU", ocijenio je poslanik Evropskog parlameta, Belgijanac Filip Lanber.



Mladi kancelar koji u avgustu puni 32 godine, na vlasti je malo više od šest mjeseci u Austriji, ali ima veliku podšrku Evropske narodne partije (PPE), većinske stranke u Evropskom parlamentu kojoj sam pripada.



Predsjednik Evropske komisije Žan-Klod Junker, iz iste političke stranke, nedavno je podržao Kurca rekavši da je austrijska vlada "jasno proevropski orijentisana i da nema mjesta za brigu".



Junker smatra da koaliciona vlada Austrije nema nikakve veze s vladom 2000. godine kada se prvi put u toj zemlji konzervativna Austrijska narodna partija (OVP) udružila sa strankom ektremne desnice Jerga Hajdera.



Tada je dolazak na vlasti Slobodarske partije (FPO) u rodnoj zemlji Adolfa Hitlera šokiralo EU.



Junker smatra da austrijska vlada 2018. godine ima jasan proevropski program dok 2000. to nije bio slučaj.



Međutim, mnogi ne dijele Junkerov stav.



"Kancelar Kurc brani program tvrde desnice na nacionalnom i evropskom planu. Njegov stav protiv izbjeglica samo maskira druge hitne probleme u Austriji i EU", ocijenio je Lanber.



Analitičar Sebastijan Majar iz Instituta Žak Delor smatra da postoje rizici za EU tokom austrijskog predsjedavanja narednih šest mjeseci.



"To nije prvi put da je neka ekstremno desničarska stranka u vladinoj koalciji u nekoj zemlji EU. Međutim politički kontekst je sada drugačiji jer Austrija može da se osloni na slične vlade, kao u Italiji, Bugarskoj ili Finskoj", rekao je Majar.



Nakon što je svoj politički uspon izgradio obećanjem da će voditi beskompromisnu migracionu politiku, Kurc je ponovo pokrenuo to pitanje, rekavši da će migraciona politika biti jedan od prioriteta tokom predsjedavanja Unijom, sa stavom da treba zaštiti spoljašnje granice EU.



"Migrancija će biti važno pitanje za desničarske i ekstremno desničarske stranke u EU kako se približavaju izbori za Evropski parlament, zakazani u maju 2019. godine", ocijenio je Majar.



Bivši belgijski premijer Gi Verhofstat upozorio je nedavno Kurca da biti predsjedavajući EU nije isto kao predsjednik vlade jedne države.



Verhofstat je istakao da ne postoji migranstka kriza pošto se broj migranata znatno smanjio u odnosu na 2015. godine posle priliva izbjeglica iz Sirije, navodeći da je trenutno u pitanju "politička kriza preko leđa migranata".



Lider socijalista u Evropskom parlamentu Udo Bulman ocijenio je da PPE kojoj Kurc pripada "vodi Uniju putem straha i podjele", dok su ljevičarski poslanici u Evropskom parlamentu naveli da je austrijski kancelar "Orban s licem bebe", aludirajući na mađarskog premijera koji se žestoko protivi prijemu migranata.

