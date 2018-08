Škotski neonacista osuđen na 12 godina zbog pravljenja bombe

Krajnji desničar iz Škotske osuđen je danas na 12 godina zatvora zbog pokušaja da napravi bombu koja bi, prema navodima tužilaca, mogla da izazove krvoproliće.

Tokom pretresa stana Pitera Morgana pronađene su eksplozivne supstance i sredstva za izradu bombe, kao i neonacistička znamenja, a on je u julu osuđen za terorizam, navodi Asošiejted pres.

British nationalist Peter Morgan, who was today jailed for 12yrs for planning to carry out terrorist attacks in Scotland was a regular "protester" at Scottish independence rallies/marches.

Perhaps @policescotland should be profiling his associates who attend these events today? pic.twitter.com/qEBnUiFNEd