Slovački šef policije odlazi sa funkcije zbog ubistva novinara

Slovački premijer Peter Pelegrini postigao je dogovor sa šefom policije Tiborom Gašparom o njegovom odlasku sa te funkcije, što su desetine hiljada Slovaka zahtijevale od kraja februara.



Ostavku Gašpara demonstranti su tražili radi sprovođenja nezavisne istrage ubistva novinara Jana Kucijaka i njegove vjerenice, pošto dosadašnjeg šefa policije vide kao glavnu prepreku otkrivanju ubica i nalogodavaca ove likvidacije.



Pelegrini je rekao da će Gašpar otići s funkcije 31. maja i naveo da se "preko imena Tibora Gašpara napada cijela policija" i da "nije više u pitanju funkcija šefa policije".



"Šef policije je kompetentna osoba koja ima kvalifikacije da vodi policiju. Uviđamo, međutim, i to da se oko njegovog imena stvarao ogroman politički pritisak, a to nije dobro. Dogovorili smo se da ode sa funkcije 31. maja", naveo je Pelegrini.



Predsjednik Slovačke Andrej Kiska danas je premijeru privremeno povjerio vođenje resora unutrašnjih poslova, pošto je dosadašnji ministar Tomaš Druker podnio ostavku. Druker je juče rekao da podnosi ostavku jer nije našao razlog da smijeni šefa policije, a ne želi da unosi razdor u slovačko društvo koje zahtijeva smjenjivanje Gašpara.



Iako je Gašpar jutros rekao da nema namjeru da podnese ostavku, i da njegov odlazak, pored "ulice" i opozicije, mora da zatraži i ministar unutrašnjih poslova, on je na konferenciji za medije s Pelegrinijem kazao da je očekivao da će premijer zatražiti od njega da ode.



Ubistvo mladog novinara i njegove vjerenice 21. februara Slovaci su doživjeli kao direktni udar na slobodu govora, pošto je Kucijak pisao o korupciji, mahinacijama i vezama tajkuna i italijanske mafije Ndrnageta sa visokim zvaničnicima vladajuće stranke SMER bivšeg premijera Roberta Fica.



U javnosti vlada bojazan da šef policije ostaje na funkciji kako bi zataškao afere, iako su ostavke podnijeli ministri unutrašnjih poslova i Ficova vlada. Od sredine marta Slovačka ima novu vladu na osnovu iste dosadašnje vladajuće koalcije.



Svoju zabrinutost za istragu ubistva Kucijaka i generalno za novinare u Slovačkoj izraziće u četvrtak i Evropski parlament koji će, kako saznaje Euractiv.sk, u neobavezujućoj rezoluciji predložiti ono što demonstranti nedjeljama traže na ulicama Bratislave i desetine drugih gradova - da istragu ubistva Kucijaka vodi međunarodni tim, pod komandom Europola i da ima potpuni uvid u dosije istrage.

