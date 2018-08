Snažan zemljotres kod istočne obale Japana

Zemljotres jačine 5,6 stepeni Rihterove skale potresao je danas oblast kod istočne obale Japana, a za sada nema upozorenja na cunami niti podataka o povrijeđenima i pričinjenoj šteti, saopštili su zvaničnici.

Američki geološki zavod saopštio je da je zemljotres registrovan rano jutros po lokalnom vremenu, prenosi AP.

#Earthquake Info

F-E Region: Off East Coast of #Honshu, #Japan

Time: 2018-08-07 15:12:57.1 UTC

Magnitude: 5.6 (Mw)

Epicenter: 144.08°E 37.88°N Geohack coords

Depth:10 km

Status: C - confirmed pic.twitter.com/wCY1FpFv27