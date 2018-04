Snažne eksplozije u Siriji: Registrovan i zemljotres

Snažne eksplozije potresle su više vojnih baza sirijske vojske i iranskih boraca. Detonacija u skladištu municije kod Hame registrovana je kao zemljotres jačine 2,6 rihtera. Špekuliše se da Izrael stoji iza napada.

„Neprijateljske rakete“ su ispaljene na vojne objekte u provincijama Hama i Alepo, saopštila je sirijska državna novinska agencija Sana. Sirijski novinar Deni Maki je putem Tvitera objavio video koji navodno pokazuje eksploziju u skladištu municije zapadno od grada Hame. Prema glasinama, piše Maki, radi se o izraelskim napadima ili pak sabotaži.

Informanti bliski Asadovom režimu potvrdili su za njemačku agenciju DPA da je pogođena i baza Naha al Bard, šezdesetak kilometara od Hame. I tamo su navodno stacionirani iranski vojnici. Jedan od ciljanih objekata važio je za regrutni centar za šiitske borce koje Iran podržava kako bi se borili uz zvaničnu sirijsku vojsku.

Another video of the huge explosion at 46 Brigade arms depot in #Hama, rumours of Israeli Strikes, could be sabotage as well. pic.twitter.com/ZnmYUTq4W7