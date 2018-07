Šok u Britaniji: Boris Džonson podnio ostavku!

Šef britanske diplomatije Boris Džonson podnio je ostavku na to mjesto! Njegova ostavka je prihvaćena, kratko se oglasio kabinet Tereze Mej.

Najavili su i da će uskoro objaviti ko će zamijeniti Džonsona.

Predsjednik Savjeta Evropske unije Donald Tusk na Twitteru je napisao što sa Džonsonom nije otišla i ideja Bregzita.

"Političari dolaze i odlaze, ali ostaju problemi koje su stvorili ljudima. Jedino žalim što ideja Bregzita nije otišla sa Dejvisom i Džonsonom. Ali... Ko zna?", napisao je Tusk.

Politicians come and go but the problems they have created for people remain. I can only regret that the idea of #Brexit has not left with Davis and Johnson. But...who knows?