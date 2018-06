Španija na Sredozemnom moru uhvatila 231 migranta

Španske vlasti su danas saopštile da su na Sredozemnom moru uhvatile 231 migranta u pokušaju dolaska do Evrope.



Spasilačka služba kaže da je u subotu presrela šest brodova koji su sa afričke obale prevozili migrante.



Desetine hiljada migranata godišnje, pod pritiskom oružanih sukoba i krajnjeg siromaštva, pokušava da brodovima švercera stigne preko Sredozemnog morado juga Evrope. Većina tih brodova nije pogodna za otvoreno more, te su česte nesreće u kojima su se udavile hiljade ljudi.



Ujedinjene nacije su objavile da se prošle godine udavilo 785 migranata.



Tokom prvih pet mjeseci 2018. godine, ukupno su 27.482 migranta stigla do evropske obale, od čega 7.614 u Španiju.

