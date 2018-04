Španija: U saobraćajnoj nesreći cirkuskog kamiona poginuo slon

Jedan cirkuski slon je poginuo a dva su povrijeđena u udesu kamiona koji ih je prevozio u Španiji, saopštile su vlasti.

Kamion je preticao drugo vozilo u centralnoj Španiji kada se iznenada zatresao, naveo je portparol španske agencije za puteve DGT.

Jedan od pet slonova koji su bili u kamionu je nastradao a dva su povrijeđena.

Video of the moments just after the lorry crashed with the elephants, before police and firefighters arrive. One of the animals can be seen lying on the floor, among the remains of the lorry.

