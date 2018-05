Spriječena da putuje u Crnu Goru: Optužila Rajaner za rasizam

Humanitarnoj radnici Nehi Kagal, koja radi i boravi u Londonu, zabranjeno je da se ukrca na let kompanije Rajaner za Crnu Goru. Ona je optužila osoblje na aerodromu za rasizam i za "usputno izmišljanje imigracionih pravila".

Kagal, koja ima indijski pasoš i britansku vizu, kao i boravišnu dozvolu, kaže da je ljuta i ponižena nakon što je osoblje na londonskom Stansted aerodromu odlučilo da joj u martu zabrani da putuje zato što nije imala vizu za putovanje u Šengen zoni.

Crnogorska ambasada u Londonu je, kako prenosi Gardijan, izričito rekla Kagal da joj nije potrebna Šengen viza, što su potvrdili i u pisanoj formi, ali to nije bilo dovoljno za radnike na londonskom aerodromu.

Kagal je kazala da su kolega i ona bili primorani da stoje sa strane dok su se drugi putnici ukrcavali. Ona tvrdi da su joj radnici na aerodromu kazali da moraju biti "posebno oprezni sa ljudima koji posjeduju plave (indijske) pasoše" i kazali joj da nije bitno šta joj je rečeno u ambasadi, kao i da "nema šanse da će letjeti u Crnu Goru avionom Rajanera".

"Rasistički Rajaner očigledno ima svoja, posebna imigraciona pravila", kaže ona.

Kagal, koja radi za britansku dobrotvornu organizaciju Imkan, posvećenu sprečavanju nasilja nad ženama i djevojčicama, pripadnicama manjina, trebalo je da putuje u Crnu Goru u sklopu projekta Ujedinjenih nacija koji pomaže ovim ženama da se bore sa seksualnim zlostavljanjem.

"Na kapiji su mi tražili Šengen vizu i kazala sam im da mi je u crnogorskoj ambasadi potvrđeno da ona nije potrebna. Čak sam i na aerodromu uspjela da pozovem ambasadu kako bih to potvrdila, ali nisu htjeli ni da čuju. Bilo je ponižavajuće", rekla je Kagal.

#News



‘Was I blocked from a #Ryanair flight because of #racism?’ #UK-based #charity worker says ground staff’s refusal to let her fly was ‘#frightening and #humiliating’#NehaKagal was unable to board her Ryanair #flight to an important meeting.



➡️https://t.co/Uyw4RmvQ7D pic.twitter.com/XHmacWPlqh