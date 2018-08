Srebrenica bacila ljagu na Srbe, Mladića slave, a krio se kao baba po podrumima

Mislim da je zločin u Srebrenici apsolutno neoprostiv. I to neoprostiv zato što su ga učinili Srbi. Potpuno mi je svejedno da li je bilo 3.000, 50.000 ili 7.000 žrtava, izjavio je srbijanski istoričar i nekadašnji amabasdor SRJ u SAD Milan St. Protić.

Gostujući u emisiji Aktuelno koja se emituje na YouTube kanalu BalkanInfo član nekadašnje Demokratske opozicije Srbije (DOS) i učesnik protesta 5. oktobra 1999. godine kada je srušen režim Slobodana Miloševića, Protić je u dahu govorio o dešavanjima u Srebrenici 1995. godine.

"Mislim da je zločin u Srebrenici apsolutno neoprostiv. I to neoprostiv zato što su ga učinili Srbi. Potpuno mi je svejedno da li je bilo 3.000, 50 ili 7.000 žrtava potpuno je svejedno. Srbi su se prvi put u svojoj istoriji ogriješili o druge. To mi nikada ranije nismo radili. Tek kada su došli ovi nekrsti, na čelu sa Ratkom Mladićem, koji ne poštuju ništa, koji do juče nisu bili Srbi, koji je plakao kada je skidao petokraku, koji nikakvog morala nemaju, onda su krenuli da ubijaju civile", kazao je Protić.

On je istakao da su "takvi Srbi obrukali naciju za sva vremena" te da su ljudi u istočnoj Bosni tokom rata ubijani sistematski, po spisku.



"To Srbi nikada nisu radili. To je Srbima rađeno, ne jedanput kroz istoriju. Onda su oni počeli to da rade i obrukali ovu naciju za sva vremena. Ne interesuju me izgovori i opravdanja. Da li je neko to nama radio? Pa naravno da nam je radio i nije prvi put. Pa šta smo mi? Divljaci koji se svete ili hrišćani koji opraštaju? I onda još to negiramo. Umjesto da izađemo i kažemo: "Da, neki su Srbi to uradili." Potpuno mi je svejedno koliko je ljudi ubijeno. Poubijani su, po spisku, ljudi koji su uhvaćeni. Koji su bili potpuno nemoćni da se brane. Sistematski - danima. Po cijeloj istočnoj Bosni, ne samo u Srebrenici", kazao je prof. dr. Protić.



Bivši ambasador Savezne Republike Jugoslavije u SAD je kazao da se radi o neoprostivom zločinu koji je bacio ljagu na srpski obraz za sva vremena.



"To je neoprostiv zločin. To je po mom srpskom uvjerenju, ljaga na srpskom obrazu za sva vremena. Ako mi to radimo, onda ne može da kažemo ništa Hrvatima, ništa ne možemo da kažemo muslimanima, ništa ne možemo da kažemo Albancima i Njemcima. Onda smo mi isti. Nikakve razlike onda nema. To što mi zamjeramo njima - to smo radilil mi. Svaka jama za vrijeme drugog svjetskog rata, svaka nevina žrtva u Jasenovcu je izbrisana postupkom u Srebrenici. Ko je to uradio? Onaj ko je lažni Srbin. To ne rade Srbi. To je radio čovjek i ljudi koji su samo slučajno pripadnici mog naroda, a inače su izrodi. Otpad. Nemoralni, krvoločni otpad, koji zaslužuje svaku osudu ovoga naroda, ako smo Srbi", poručio je.



Protić je kazao da su Srbi vaspitani da opraštaju, a ne da posegnu za životom protivnika kada je poražen, kamoli zarobljen.



"Mi smo vaspitani nekada da opraštamo, da nikada ne posegnemo za životom našeg protivnika kada je poražen. Ne daj Bože kada je zarobljen. Nama su nekada naši protivnici dizali spomenik, zato što smo bili viteški narod, zato što smo bili viteška vojska. Mi smo njemačkog feldmaršala Makenzena oslobodili. Pustili smo ga. To su Srbi. 18.000 momaka je poginulo pod Mladićevom komandom za tu Republiku Srpsku. Niko im nije spomenik digao. Nema spomenika neznanom junaku. A plakali smo ovdje da li će on da ide u Hag ili ne. Da li je sud pravedan ili nije. Je li to srpski oficir? Srpski oficir ide tamo dobrovoljno i kaže: "Ne treba mi odbrana, ne treba mi ništa. Sudite koliko hoćete. Ja sam tu da odgovaram, ja sam rat izgubio, moji vojnici su izginuli". On se krio kao posljednji bijednik, kao baba neka. Po rupama i podrumima. Onda tamo ode i kenjka. Sramota za srpski narod", rekao je Protić i nastavio:



"To oficir? To Srbin? To komadant? To nije ništa. E to smo danas postali i njega slavimo. Takvog bijednika mi slavimo. I poredimo ga s vojvodom Mišićem, a razlika je nebo i zemlja. Nikada se Mladić nije odrekao petokrake, nikada nije ušao u crkvu dok to nije postalo korisno. O srpstvu ne zna ništa. Na jednom mjestu kaže ovo im je osveta za Bunu nad dahijama. Kao da su Turci digli bunu protiv nas, a ne mi. Ne zna šta je Buna nad dahijama. Srpski oficir ne zna ko je digao bunu. To je srpski oficir kojeg mi slavimo? E zato ovako i prolazimo. Ako su nam idoli Mladić, Arkan, Karadžić, Milošević, Šešelj i njima slični, nije ni čudo što ovako prolazimo. I onda nam krivi Amerikanci, bjelojsvjetska zavjera, zaklinjemo se u Putina, a pojma nemamo kakvu politiku vodi. Ovdje se podrazumijeva da će ukrasti kome se pruži prilika. Tako je i ovo. Pružila mi se prilika da se svetim i ubijam zarobljenike. I kaže nismo ubijali žene i djecu. Pa samo je trebalo i njih da ubija. Kao ubijati zarobljenike je dozvoljeno i nije ratni zločin. Kako nije?", zapitao se Protić.



Bivši političar kaže da je sramotno današnje cjenkanje o tome da li je bio genocid ili nije.



"I još se cjenkamo - nije genocid, jeste genocid. Sram nas bilo. Ja se stidim. Pravi Srbin izađe i kaže, jeste to se dogodilo, žao nam je. Voljeli bismo a se nikada nije dogodilo, sve bismo učinili da se to spriječi. Mi kao narod nismo znali da se to dogodilo, da smo znali optužili bi one koji su to radili. To je rađeno u naše ime", rekao je Protić i zaključio:



"Žrtvi je teže što je stradala, ali je moralni pobjednik. Krvnik je pobjednik na ovome svijetu, ali nosi moralnu ljagu. Mi smo bili kroz istoriju žrtve, a nikada krvnici. Pod novokomponovanim Srbima smo postali krvnici, da trebamo idemo i drugima se izvinjavamo."

