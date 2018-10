Srušio se indonežanski avion sa 189 ljudi, vlasti strahuju da nema preživjelih

Avion indonežanske kompanije Lion Air sa 189 i članova posade srušio se u ponedjeljak u more kod ostrva Java, nedugo nakon polijetanja iz glavnog grada Džakarte, saopštili su zvaničnici, a prenosi Rojters.

AFP prenosi da je u trenutku nesreće u avionu bilo 188 ljudi, a vlasti Indonezije ne očekuju da ima preživjelih.

U toku je potraga.

Kako prenosi Rojters indonežanska služba spašavanja je saopštila da je sa mjesta pada aviona počela da "izvlači djelove tijela".

Boing 737 nestao je s radara otprilike deset minuta nakon uzlijetanja, a novine Straits Times navode da je letio na liniji Džakarta - Palkanpinang na ostrvu Banka u Indoneziji.

Pretpostavlja se da je pao u području zapadne obale ostrva Jave.

U letjelici su se nalazila najmanje 23 zvaničnika vlade, a Edvard Sirait, izvršni direktor kompanije Lion Air kazao je da je avion imao tehničkih problema tokom nedavnog leta, ali da su otklonjeni "u skladu sa procedurom".

On nije precirizao o kakvom problemu je riječ, ali je istakao da nijedan drugi avion nije imao sličnih poteškoća.

'Debris' spotted in waters off Indonesia.



On Monday morning, Lion Air #JT610 - carrying 188 passengers - crashed shortly after taking off from Jakarta.



(Tap to expand)



More updates: https://t.co/SrYhLopr3A pic.twitter.com/s86Jkqk7ak