Šta kažu ministri EU o zamjeni teritorija: "Stare rane, novi problemi"

Njemačka, kao i druge evropske zemlje izrazile su danas protivljene mogućnosti zamjene teritorija između Srbije i Kosova pošto bi se time otvorile stare rane i novi problemi.



Njemački ministar spoljnih poslova Hajko Mas rekao je danas u Beču da bi zamjena teritorija "mogla da otvori suviše starih rana" zbog čega je Njemačka veoma "skeptična" prema toj ideji.



Šefica austrijske diplomatije Karin Knajsl rekla je da ne "želi da drži lekcije, ali da su promjene granica uvijek donosile nove probleme sa sobom".



Luksemburški ministar Žan Aselborn je rekao da "upozorava protiv sjeckanja stvari na komadiće".



"To bi moglo da ima veoma negativne posljedice na druge zemlje u reguionu. Zato treba da budete veoma pažljivi ovdje", rekao je uoči neformalnog sastanka šefova diplomatije EU.



Belgijski ministar spoljnih poslova Didije Rajnders je međutim rekao da je na Beogradu i Prištini da odluče kako će riješiti problem, prenio je Asošiejtid pres.



"Vjerujem da je na njima da odrede šta bi mogli biti elementi sporazuma. Nije na EU da daje smjernice šta bi to trebalo da bude", rekao je on.



Šef rumunske diplomatije Teodor-Viorel Malescanu se složio s belgijskim kolegom i dodao da bi dogovor Beograda i Prištine pomogao veoma mnogo i članicama EU koje nisu priznale Kosovo, da donesu konačnu odluku o tome.

Mogerini: Za svaki dogovor u skladu sa međunarodnim pravom

Visoka predstavnica Evropske unije Federika Mogerini izjavila je danas da će Evropska unija podržati svaki dogovor Begrada i Prištine koji je u skladu s međunarodnim pravom i evropskim pravnim tekovinama.

Mogerini je u Beču rekla da Evropska komisija želi da završi pregovore Beograda i Prištine u narednim mjesecima, prije kraja mandata Komisije.

Na pitanje novinara poslije neformalnog sastanak šefova diplomatije EU o stavu prema promjeni granica i razmjeni teritorija, Mogerini je rekla da neće komentarisati specifične elemente dijaloga.

Mogerini je rekla da je važno zaštiti one koji rade na dogovoru. "Zato neću komentarisati pozicijama iznesenim iza zatvorenih vrata", dodala je ona i navela da neće iznijeti ni mišljenja s neformalnog sastanka.

"Vidjela sam za stolom veoma snažnu podršku dijalogu, posvećenosti i angažovanosti (Aleksandra) Vučića i (Hašima) Tačija u ovom delikatnom trenutku", rekla je šefica evropske diplomatije.

Ona je dodala da ima teškoća u dijalogu i da to nikada nije krila, ali da cijeni posvećenosti i odlučnost za rješavanje jednog od najtežih, najkomplikovanijih i bolnijih tenzija u Evropi.

