Sudbina Netanjahua u rukama vrhovnog tužioca: Hoće li podići optužnicu protiv premijera?

Vrhovni tužilac Izraela Avihaj Mandelblit treba da odluči da li će po preporuci policije podići optužnicu protiv premijera Benjamina Netanjahua, osumnjičenog za korupciju.



Netanjahu može da ostane na dužnosti dok traje taj proces, što znači još mjesecima. Međutim, on bi uskoro mogao da se suoči s pozivima da se povuče.



Izraelska policija je sinoć preporučila da Netanjahu bude optužen za primanje mita i iznevjeravanje povjerenja u dva slučaja korupcije.



Time je okončana jednogodišnja istraga optužbi da je primio poklone vrijednosti skoro 300.000 dolara od holivudskog producenta Arnona Milhana i australijskog milijardera Džejmsa Pakera.



Netanjahu je ljutito porekao optužbe, optuživši policiju za "lov na vještice" i najavio da će ostati na funkciji i da će čak nastojati da ponovo bude izabran.



Bivši premijer Izraela Ehud Barak, ljuti rival Netanjahua, pozvao ga je jutros da podnese ostavku, ocijenivši da je dubina "korupcije užasavajuća".



Lider opozicione partije centra "Ješ atid" (Ima budućnosti) Jair Lapid koji je bio sviedok, zatražio je takođe ostavku, rekavši da su "optužbe ozbiljne" i da mnoge od njih Netanjahu "čak i ne poriče".



Ključni članovi Netanjahuove konzervativne partije Likud su ga međutim podržali, a ministarka kulture Miri Regev zatražila strpljenje dok vrhovni tužilac razmatra slučaj.



U sličnim okolnostima prije desetak godina, Netanjahu, tada vođa opozicije, pozvao je tadašnjeg premijera Ehuda Olmerta da podnese ostavku tokom policijske istrage.



Policija je saopštila da je u istrazi nađeno dovoljno dokaza da se protiv Netanjahua podigne optužnica za prvi "Slučaj 1000", kako je nazvan, primanja mita, prevare i iznevaravnja povjerenja, jer je premijer primio poklone, uključujući cigare i šampanjac, u vrijednosti od 214.000 dolara od holivudskog producenta Milhana i poklone vrijedne 71.000 dolara od australijskog milijardera Pakera.



Zauzvrat je Netanjahu nastojao da Milhanu, producentu filmova "Zgodna žena" i "Dvanaest godina ropstva", "sredi vize" za SAD i da mu pomogne u poslovima Izraelu.

Foto: Reuters

U drugom, "Slučaju 2000" Netanjahu je navodno snimljen kako traži od Arnona Mozesa, izdavača visokotiražnog lista "Jediot ahronot", da pozitivno piše o njemu, u zamjenu za šta bi progurao zakon koji bi oslabio konkurentski dnevnik.



Policija je rekla da ima dovoljno dokaza za optužnice i protiv producenta Milhana i novinskog izdavača Mozesa.



Netanjahu je kasno sinoć preko televizije podsjetio Izraelce na tri decenije svoje karijere, tokom koje je bio ambasador Izraela u UN, premijer i više puta ministar, i ukazao da su se raniji skandali završavali tako što se ispostavilo da "nema ničega" i da će se "i ovog puta takođe završiti ničim".



Netanjahu je premijer već devet godina, a i njegova porodica je umiješana niz skandala objelodanjenih posljednjih mjeseci.



On je za to optužio medije za koje je rekao da su pokrenuli kampanju da ga sruše, dok mediji danas navode da je "počelo odbrojavanje" do Netanjahuovog odlaska.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)