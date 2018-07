Svijet je igrao fudbal, a Srbi su se svađali i prozivali

Novi svjetski prvaci podigli su na noge cijelu Francusku. U prijestonici Belgije, treće mjesto slavilo se kao prvo. Na Trgu Banu Jelačića klicalo se vicešampionima, njihov poraz slavio se u srpskim tabloidima, piše N1.

"Ronite suze beogradski domoljubi", poručio je na Tviteru poslanik SNS-a Vladimir Đukanović koji je tokom šampionata postao i svjetska vijest, jer je najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića nazvao idiotom samo zato što je na mundijalu navijao za Hrvatsku.

“Ja moram da razjasnim neke stvari. Ja nemam ništa protiv Hrvata kao Hrvata, protiv Hrvatske, to je njihova stvar. Ja ovdje najviše imam protiv ljudi iz Srbije koji navijaju za Hrvatsku. To su za mene potpuno nenormalno ljudi i ja ću uvijek o tome tako govoriti i iznijeti svoj stav o njima, taman to išlo i na vodenicu da me svi poslije napadaju, pljuju, grde, baš me briga”, poručuje Đukanović.

Ostao je poslanik vladajućih dosljedan, čak i poslije "ukora" predsjednika svoje stranke i Srbije da je pogriješio i ovoga puta prešao granicu.

Glavni i odgovorni urednik nedjeljnika “Vreme” Dragoljub Žarković to naziva “ping-pongom”.

“Ovi njegovi se istresaju, on (Vučić) ih u suštini amnestira, pun je razumijevanja za njihove niske strasti, i onda on izigrava nekog gospodina”, kaže Žarković.

Predsjednik Srbije nije kritikovao samo stranačkog kolega, već i javni servis.

“A što se tiče prenosa na RTS-u, prvi put sam ih gledao kad je Hrvatska igrala protiv nekog, prenos je bio korektan. Drugi put je bio navijački. I onda sam treći put isključio ton”, naveo je Vučić 9. jula.

Žarković primjećuje da se poslije kritika promenio i način izveštavnja komentatora RTS-a. “A onda je mučenik komentarisao sljedeću utakmicu, pa kad su Hrvati dali pobjedonosni gol, on je kao na zadušnicama izgovorio 'gol'. Malo se oporavio u finalu, tim prije što su Francuzi pobijedili”, ističe on.

Svjetsko prvesnstvo u fudbalu uvijek izaziva emocije, a tamo gdje su jake emocije, tu su i političke strasti, kaže glavni i odgovorni urednik “Vremena”.

“E sad to je negde kulturno, a negdje je dosta primitivno kao što je bilo u srpskom slučaju”, dodaje Žarković.

N1 piše da su se i ostali poslanici isticali na Tviteru, pa je tako poslanica SRS Vjerica Radeta napisala: “Bože, kakva su ovo razmišljanja. Đoković pobijedio i sada bi trebalo zaboraviti da je navijao za ustaše. Ma hajte, molim vas...”

Na Tviteru se oglasio i lider Dveri Boško Obradović: “Ako se radujem što gube savremene hrvatske ustaše - ne znači da volim što pobjeđuju svevremeni britanski rasisti i imperijalisti! Teško je reći ko nam je bio veći dušmanin: da li ustaško-vatikanski koljači iz Jasenovca ili ratni zločinci iz Londona u smokingu sa bijelim rukavicama?”

To je, kaže Žarković, sudbina malih naroda koji svaku priliku koriste za političko nadmudrivanje, vođeni željom "da komšiji crkne krava".

